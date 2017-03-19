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В Днепре в автокатастрофе погиб депутат
19.03.2017 14:00
Вчера в Днепре в автокатастрофе погиб депутат районного совета города Денис Назаренко. Информацию об этом официально подтвердили власти.
В момент автокатастрофы кроме 24-летнего политика в машине находились еще две пассажирки, которые вследствии полученных ран и ушибов погибли на месте.
Журналисты смогли выяснить, что трагедия случилась на Сичеславской Набережной города - автомобиль депутата вылетел на обочину дорожного полотна и врезался в опору линии электропередач.
Трое людей погибли сразу после столкновения, а один из пассажиров в тяжелом состоянии был доставлен в местную реанимацию.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, депутат, авария, Днепр, ДТП
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