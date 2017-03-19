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В Киеве выявили нелегальное производство бензина из запрещенных веществ
Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с СБУ обнаружили незаконное производство и сбыт бензина, содержащего запрещенные вещества. Об этом сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Сергей Билан на Facebook.
Группа мошенников ввозила на территорию одной из нефтебаз спиртосодержащие вещества и октаноповышающие примеси, в том числе и запрещенные для использования.
После этого нефтепродукты смешивались путем налива в одну цистерну из разных емкостей и добавления октаноповышающих примесей.
На полученный товар выписывались поддельные расходные накладные, а в товарно-транспортных накладных указывался бензин марки А-92 Евро и А-95. Продажа бензина документально оформлялся на фиктивные предприятия по поддельным документам, а фактически реализовывалась за наличные без отражения в бухгалтерском учете.
В результате проведенных в Киеве и Борисполе двух обысков было обнаружено и изъято 142 тыс. л бензина, 1,4 тыс. л. компонентов моторного топлива, черновые записи, первичная бухгалтерская документация и компьютерная техника. Общая стоимость изъятого составляет 3,62 миллиона гривен.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, бензин, СБУ, мошенники
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