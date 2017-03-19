В Кривом Роге беременная женщина бросилась под колеса авто

19.03.2017 13:01

Поздно вечером, 18 марта, в Кривом Роге перед автомобилем Mercedes на дорогу выбежала женщина. Об этом сообщает КР24.

Издание отмечает, что из-за мокрого асфальта мужчина за рулем иномарки не смог остановится.

В результате удара 46-летняя криворожанка получила множественные травмы и скончалась на месте аварии.

По словам очевидцев трагедии, женщина сама бросилась под колеса.

Также на месте аварии оказался мужчина, сожитель погибшей. Он утверждал – накануне вместе выпивали алкогольные напитки. По его словам, женщина была беременна, но ребенок был не желанным.