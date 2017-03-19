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В оккупированном Севастополе заговорили об "угрозе" возвращения к власти украинских элит
19.03.2017 19:25
Бывший "народный мэр и губернатор" Севастополя Алексей Чалый заявил, что в Севастополе возможен "реванш украинских элит". Об этом пишет РБК.
По словам Чалого, в то время когда нынешний так называемый губернатор Севастополя создает "эффективную власть", существует противодействие "старых элит".
"Если хотите, украинских (элит. – Ред.), которые у нас в 2014 году были отторгнуты, а сейчас в преддверии губернаторских выборов готовится попытка реванша", – сказал экс-"мэр".
Также, по словам Чалого, из-за дороговизны земли в городе "многие стали играть на той стороне".
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Крым, Севастополь, губернатор
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