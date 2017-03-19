В Украине начнут пачками закрывать интернет-магазины

19.03.2017 18:40

Дешевые телефоны, ноутбуки и стиральные машины, за которыми украинцы уже традиционно "ходят" в интернет-магазины, в скором времени могут резко подорожать. А китайские фены и очки, массово продающиеся на базарных раскладках, рискуют и вовсе исчезнуть как класс. И это лишь первые последствия новых правил продажи гарантийного товара, спешно принятых Кабмином втайне от предпринимателей 16 марта, пишет Страна.

В более отдаленной перспективе эксперты прочат полный коллапс интернет-торговли - массовое закрытие магазинов и сужение товарного ассортимента. Под угрозой оказался даже "неубиваемый" столичный радиорынок, который все ругают, но куда упорно едут за дешевыми гаджетами и комплектующими. Некоторые аналитики и вовсе утверждают, что уже через год купить электронику или бытовую технику можно будет лишь в крупных специализированных сетях, и, как минимум, на 20% дороже, чем сейчас.

Торговцам сделали кассу

Проект одобренного правительством документа "Об утверждении перечня сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту в целях применения РРО" появился на официальном сайте главного разработчика - МЭРТ - 27 февраля этого года и был выставлен на общественное обсуждение.

Предприниматели тут же раскритиковали предложенные чиновниками нововведения. Во-первых, оказалось, что сам список товаров, которые получают статус гарантийных, расширился в разы. В действующем нынче перечне от 2002 года содержится всего 14 позиций (авто, основная бытовая техника и электроника). В новом их несколько десятков. Помимо традиционно гарантийных телевизоров, холодильников, телефонов и прочей техники, появились, к примеру, детские коляски, игрушки, часы и даже солнцезащитные очки.

Продавать все перечисленное можно будет исключительно через кассовые аппараты с обязательной выдачей чека. Причем, вне зависимости, от налогового статуса самого торговца, хотя налогоплательщики третьей группы с оборотом до 5 млн. грн. в год официально не обязаны обзаводиться РРО. В эту группу входит многочисленная армия базарных и интернет-торговцев, зарегистрированных как частные предприниматели. По оценкам главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, речь идет о 300 тысячах предпринимателей, которым придется потратить по 70 тысяч грн. на покупку, программирование и годовое обслуживание кассовых аппаратов. Итого на кону 21 млрд. грн.

Кому выгодно?

Ради чего такие траты? В анализе регуляторного влияния на рынок аналитики МЭРТ утверждают, что выиграют, в первую очередь, потребители и честные торговцы. И те, и другие сегодня страдают от засилья техники, ввезенной в Украину по серым схемам без уплаты налогов. Именно такую продукцию массово продают в интернет-магазинах и на рынках. Она дешевле, чем у легальных ритейлоров, но часто некачественная, отмечают чиновники. А отсутствие контроля и отчетности позволяет таким торговым точкам уходить от ответственности.

Кассовые чеки, якобы, должны кардинально изменить ситуацию: потребитель сможет потребовать заменить товар или предоставить сервисное обслуживание. А не получив его, идти с чеком, как с полноценным документом в суд.

Впрочем, власти не забыли и о собственном интересе. "Если перекрыть каналы продажи серой техники, бюджет может дополнительно заработать на налогах до 100 млрд. грн. в год", - подсчитал генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич. Для латания бюджетных дыр эти деньги явно не будут лишними.

Впрочем, предложенную схему поддерживают не только сами чиновники. Юрий Пероганич говорит, что доля серого рынка в нашей стране, в зависимости от категории товара, колеблется от 20% до 70%. Самые большие показатели в "мелочевке" - аксессуарах (те же часы, очки), элементах питания и пр. Для телефонов и других гаджетов этот показатель - 25-30%.

"Страдают честные продавцы, которые платят все налоги, сертифицируют товар и пр.", - говорит Пероганич.

"Левая" техника дешевле официальной на 10-30%. Для небогатых украинцев этот аргумент оказывается ключевым при выборе торговой точки. И это, не говоря о таких нюансах, как старт продаж новинок: официалы не могут выложить товар на прилавки раньше, чем разрешит поставщик. Те, кто торгует "серой" продукцией, почти всегда оказываются на шаг впереди и снимают с рынка сливки. Один из последних примеров – часы Apple Watch, которых с нетерпением ждали фанаты. Пока они появились у официальных продавцов, модники уже успели закупиться в интернет-магазинах.

Неудивительно, что крупные сети пытаются бороться с не очень порядочными конкурентами. Скажем, в прошлом году на рынке разразился крупный скандал: "Цитрус" обвинил интернет-площадки "Розетка" и "Алло" в серых продажах телефона Meizu M3. В компании заявили, что только они являются официальными импортерами и долгое время раскручивали эту марку китайского смартфона на нашем рынке.

Именно "большие" ритейлоры лоббировали скандальные нововведения, уверен глава общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

"Они хотят выдавить с рынка интернет-магазины, что позволит переписывать ценники по своему усмотрению, ведь конкуренции, по сути, не будет", - считает эксперт.

Вторая лоббистская группа, которая давно добивается внедрения кассовых аппаратов в массы – сами производители РРО.

"Ходят слухи, что их интересы в Верховной Раде представляет депутат Татьяна Острикова. С ее подачи в прошлом году внесли правки в Налоговый кодекс, которые предусматривают обязательное использование кассовых аппаратов при продаже гарантийной техники. Собственно, новый перечень такого товара от МЭРТ появился именно в рамках этих корректировок", - пояснил "Стране" Доротич.

Техника подорожает

На самом деле, по словам Доротича, и мелким предпринимателям, и рядовым украинцам стоит готовится к коллапсу на рынке.

"Это убьет микробизнес. Ну представьте, некоторые базарные лотки в регионах имеют оборот до 100 тыс. грн. в год. И 70 тыс. нужно потратить на кассовый аппарат? Им проще отказаться от китайских фенов и чайников, заменив их другим, негарантийным товаром", - считает Доротич.

По его словам, мелкие торговцы боятся не столько разовых трат, сколько пристального внимания налоговиков.

"Опасаются проверок и штрафов. Ведь, как показывает практика, фискалы всегда найдут к чему придраться: в кассовые аппараты нужно вносить коды десятков товаров, цены, которые к тому же постоянно меняются. Обнаруженные же налоговиками ошибки часто являются поводом для более масштабных проверок", - рассказывает Доротич.

С интернет- магазинами ситуация еще неопределеннее.

"Как выдать кассовый чек, если товар отправляется в другой город, а покупатель в итоге может его и не принять, оформить возврат. Отмена операции через РРО сложная и непонятная, в итоге – новый вал претензий налоговиков и штрафы", - говорит эксперт.

При этом сейчас и базарные торговцы, и интернет-магазины выдают чеки, но не кассовые, а товарные. И они также являются гарантийным обязательством, заверяют продавцы.

Впрочем, реальный сценарий развития ситуации, как всегда, окажется где-то посередине. Некоторые интернет-магазины примут навязанные им правила и станут исправно выдавать кассовые чеки. Но при этом – переоценят свои товары, переложив затраты и новые риски на кошельки покупателей. Эксперты предполагают, что товары на онлайн - площадках подорожают, как минимум, на 10%. Плюс – если и не исчезнет вовсе, то значительно поредеет ассортимент серой техники. Это значит, что новые гаджеты будут поступать в продажу позже, чем сейчас и вообще по космическим ценам.

"Цены в обычных и интернет-магазинах сравняются. Так как последние не смогут закупать товар за кэш, им не будут давать скидок, импорт возьмут под контроль крупные дистрибуторы", - рассказали "Стране" в одном из крупных интернет-магазинов, попросив при этом на них не ссылаться.

От официальных комментариев, кстати, отказались все площадки, к которым обратилась "Страна". Один из экспертов лишь отметил, что им за последнее время поступило порядка 15 предложений о продаже бизнеса от коллег: владельцы площадок пытаются уйти с этого рынка хоть с какими-то деньгами.

Часть магазинов уйдет в тень – станут торговать по-старому, откупаясь от проверяющих и налоговиков. Но они тоже могут повысить цены "за риск". Плюс – вовсе перестанут выдавать покупателям хоть какие-то чеки, так что получить гарантию на такой товар будет проблематично. Еще один риск для украинцев – продавцы начнут чаще менять ЧП, пытаясь запутать следы. В случае судебных разбирательств это усложнит доказательство вины магазина.

Мелкие площадки действительно закроются

Впрочем, пока предприниматели не теряют надежды отменить скандальный документ.

"Мы сейчас добиваемся, чтобы его официально не опубликовали, без чего постановление не сможет вступить в силу, подключили народных депутатов. Если не получится – будем судиться. Основная зацепка – нарушение процедуры. МЭРТ должно было проводить общественные осуждения месяц (до 27 марта), после этого направить документ в Госрегуляторную службу для согласования. И только после этого – с правками – в Кабмин. Ничего из перечисленного не сделали. Правительство приняло исходный вариант от министерства", - сообщил Доротич.

А глава Госрегуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что они готовят новый, урезанный перечень гарантийных товаров, который хотя бы уменьшит число торговцев, вынужденных перестраивать свой бизнес. Но понятно, что из этого списка могут вычеркнуть разве что аксессуары и игрушки – электроника и бытовая техника там точно останутся. Так что их подорожание лоббисты мелкого бизнеса могут лишь немного отсрочить.

Источник from-ua.com