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В Украине в следующем году запрет на игорный бизнес хотят отменить. Эксперты: это даст госбюджету 12 млрд в год
Уже в следующем году в Украине могут легализовать казино — в новом проекте меморандума о сотрудничестве с МВФ, руководство нашей страны обещает отменить запрет на азартные игры до конца 2018-го. "Сегодня" вспомнила, что грозит игроманам сейчас и как предлагают решить эту проблему народные депутаты.
ВИНОВАТЫ ВСЕ. Игорный бизнес в Украине запретили летом 2009 года. Главные аргументы — забота о незащищенных слоях населения и защита общественной морали. Закон действует до сих пор и наказывает не только владельцев казино, но и игроков. Так, за организацию азартных игр сегодня полагается штраф в 25,6 млн грн, конфискация оборудования и всех прибылей в пользу госбюджета. Наказание за участие в азартных играх скромнее — "аж" 112 грн!
Но в сводках МВД все еще мелькают новости о закрытии нелегальных игорных домов. В конце февраля в Запорожье обнаружили сеть из более чем сотни игорных заведений, а буквально неделю назад в Одессе прокуратура накрыла подпольное казино. "В нежилом помещении проводились коммерческие турниры по карточным азартным играм, а также игры с использованием механической рулетки", — отметили в прокуратуре.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк подтвердил нам, что сегодня игорный бизнес мимикрировал и успешно функционирует под видом различных лотерей: "Последнее время прикрывают сотни нелегальных игорных заведений. Увы, нередко их крышуют сами полицейские. Безусловно, сегодня нужно принимать решение и прекращать то, что происходит в сфере игорного бизнеса И я нормально отношусь к законодательному урегулированию, прекрасно понимая, что это около 8—12 млрд грн в год, которые не попадают в бюджет. Но законом нужно уберечь незащищенные слои населения от участия в играх. Ведь часто люди играют на последние деньги в надежде получить быструю прибыль. Должно быть узаконено, что играть могут только те, кто может себе это позволить".
ПРОЕКТЫ. Информацию о том, что игорный бизнес продолжает нелегально процветать, подтверждает и юрист, представитель ассоциации деятелей игорного бизнеса Григорий Трипульский. "Тема легализации игорного бизнеса муссируется с момента его запрета, то есть уже 8 лет. Если разрешить казино только в больших городах и сделать достаточно высокую стоимость лицензии, то это не принесет никакого социального вреда. В свою очередь такие заведения могут быть очень хорошим источником для бюджета, а также стимулом для развития туристической отрасли, гостиничного бизнеса и так далее", — отмечает он.
Стоит отметить, что сегодня в Раде уже есть шесть законопроектов о легализации азарта. Первый был подан еще в 2015 году, а последний — прошлым летом. "На нынешнем этапе развития общества индустрии развлечений, в частности азартные игры, это неотъемлемая часть современной цивилизации", — говорится в пояснительной записке к нему. При этом там достаточно подробно описаны меры предосторожности. Так, за игру в казино, которое не получило лицензию, украинцы будут платить штраф в размере 8,5 тыс. грн, а организаторов этого заведения накажут на 850 тыс. грн или тюремным заключением на три года. А вот привлечение к азартным играм несовершеннолетних будет караться семью годами тюрьмы.
По мнению политолога Владимира Фесенко, если такие нормы попадут на голосование в парламент, то у них довольно неплохие шансы. "Парламентарии наверняка проголосуют "за". По моему мнению, у этого решения гораздо больше шансов получить одобрение в ВР, чем, например, у отмены моратория на продажу земли, которую также требует МВФ", — говорит он.
Однако занимающийся лечением игромании врач Данил Ильян считает, что в любом случае у легализации игорных домов будет и негативная сторона: "Это такая же болезнь, как алкоголизм. Но в случае игромании человек вполне может пойти на кражу или более серьезное преступления, чтобы в очередной раз сходить в казино".
В мире: казнь и бюджет
Разные страны подходят к вопросу игорного бизенса неодинаково. Так, например, в Китае казино разрешены только в специальном районе Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом. Игра в нелегальных казино в Поднебесной карается несколькими годами тюрьмы, а их организация — смертной казнью. Под строгим запретом игорный бизнес и в арабских странах. А вот в Канаде можно играть в рулетку или покер где угодно — в стране процветает игорная индустрия. Та же ситуация сложилась и в Греции, Швеции и на Багамских островах, где особо популярны плавучие казино. А вот карликовое государство Монако благодаря доходам от люкс-казино "Монте-Карло" почти полностью наполняет бюджет.
Теги: Украина, Донбасс, казино, азартные игры, бюджет, МВД, МВФ
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