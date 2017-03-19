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В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту
19.03.2017 15:20
Сегодня утром в зоне проведения АТО в Луганской области со стрельбой остановили автомобиль, водитель которого сбил украинского военного на блокпосту. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Сообщается, что в районе города Счастье на одном из блокпостов водитель автомобиля ВАЗ 2115 попытался проехать без проверки и наехал на сержанта.
Военный проехал на капоте около пяти метров, упал и сделал предупредительный выстрел.
"После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие. Автомобиль получил шесть пулевых пробоин.
Водитель, которым оказался житель города Счастье, не пострадал. Сержант в результате ДТП получил травму", – говорится в сообщении штаба.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, ДТП, блокпост, ЛНР, АТО, ВСУ
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