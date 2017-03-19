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Вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта
Вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долл. исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта. Об этом свидетельствует расписание заседаний, опубликованное на сайте МВФ.
Согласно календарному плану, ближайшее заседание Совета директоров состоится 20 марта, и на нем будет рассмотрен только вопрос Катара. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте отсутствует.
Источник, близкий к переговорам, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что вероятной причиной переноса срока рассмотрения украинского вопроса является решение СНБО Украины, принятое на этой неделе, о прекращении товарооборота с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Другой источник отметил также, что прекращение транспортного сообщения с временно неконтролируемыми территориями потребует пересмотра макропоказателей, заложенных в программе. По его словам, эта работа может быть осуществлена в очень короткие сроки.
Напомним, вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долл. совет МВФ планировал рассмотреть в понедельник, 20 марта.
Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до 0,61 млрд долл.
13 февраля 2017 г. директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша кредитной программы продвигаются хорошо.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, СНБО, блокада, ДНР, ЛНР
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