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Аналитики спрогнозировали курс гривны до 24 марта
Прошлая неделя на межбанковском валютном рынке была достаточно динамичной, гривна демонстрировала стабильность в рамках прогнозируемого коридора.
Сегодня объективным курсом гривны, по расчетам экспертов Atlant Finance, должен стать диапазон 26,0-27,0 грн/$, передают Вести.
На этой неделе аналитики ожидают гривну в коридоре 26,7-27,2 грн/$ на межбанковском и 26,8-27,3 грн/$ на наличном рынках.
Эксперты напомнили, что на прошлой неделе определенную нестабильность на рынок внесли санкции к украинским "дочкам" российских финучреждений, но значительных потрясений валютный рынок не почувствовал.
Напомним, вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на $1 млрд долларов пропализ повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.МВФ отказался обсуждать антикризисную программу Украины из-за решения Киева о начале транспортной блокады Донбасса.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
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