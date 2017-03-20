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Аналитики спрогнозировали курс гривны до 24 марта

20.03.2017 15:15
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Аналитики спрогнозировали курс гривны до 24 марта

Прошлая неделя на межбанковском валютном рынке была достаточно динамичной, гривна демонстрировала стабильность в рамках прогнозируемого коридора.

Сегодня объективным курсом гривны, по расчетам экспертов Atlant Finance, должен стать диапазон 26,0-27,0 грн/$, передают Вести.

На этой неделе аналитики ожидают гривну в коридоре 26,7-27,2 грн/$ на межбанковском и 26,8-27,3 грн/$ на наличном рынках.

Эксперты напомнили, что на прошлой неделе определенную нестабильность на рынок внесли санкции к украинским "дочкам" российских финучреждений, но значительных потрясений валютный рынок не почувствовал.

Напомним, вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на $1 млрд долларов пропализ повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.МВФ отказался обсуждать антикризисную программу Украины из-за решения Киева о начале транспортной блокады Донбасса.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гривня, курс валют
 
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