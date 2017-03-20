Аваков решил заняться Парасюком. ВИДЕО

20.03.2017 10:55

Глава МВД Арсен Аваков выступает за привлечение к ответственности нардепа Владимира Парасюка. Об этом он заявил в эфире программы "События недели" на телеканале Украина, сообщает пресс-служба канала, передает УП.

"Мы имели ситуацию, при которой группа самоуверенных молодых людей во главе с народным депутатом приняла решение противостоять полиции. Кто-то присвоил себе право не подчиняться законам и применять насилие", - сказал он.

По мнению министра, такое поведение недопустимо и опасно. "Считаю недопустимым то, что народный депутат, размахивая удостоверением с одной стороны, с другой - бьет служителя закона или государственного служащего, прекрасно зная, что тот из-за своих обязанностей не может оппонировать народному депутату. Это явление очень опасно для всей страны в целом, настаиваю на том, чтобы этому факту была дана соответствующая оценка ", - сказал Аваков.

Он убежден, что так действия Парасюка должны иметь оценку. "Именно поэтому не только полицейские, я, как министр, руководство Национальной полиции, надеюсь, что многие депутаты настаивают: этот факт должен иметь оценку. Неприкосновенность депутата носит политический характер. Он не должен привлекаться к ответственности по фактам его политической деятельности, но по факту его хулиганских действий или явных нарушений закона", - сказал Аваков.

Он также сообщил, что решение о прибытии участников конфликта в Киев было принято им, а высказать свое мнение с трибуны их пригласили сами народные депутаты.

"Здесь я полностью отвергаю любые инсинуации, которые формулирует вице-спикер Верховной Рады госпожа Сыроид, представляющая партию "Самопомич", - отметил Аваков.

Он заявил, что нардеп Береза в зале парламента трижды обратился к председательствующей Сыроид проголосовать за то, чтобы допустить на трибуну парламента выступающих.

"Госпожа Сыроид закрыла заседание. Испугавшись, я так предполагаю того, что раскроются факты, которые будут не очень интересны ее партийной структуре. Этот поступок был некорректным", - отметил Арсен Аваков.

Источник: from-ua.com