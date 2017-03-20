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Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео
Боевые модули «Шквал» и «Стилет» прошли заводские испытания на военном полигоне Житомирщины
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию пресс-службы «Укроборонпрома».
По информации, боевые модули предназначены для модернизированных БМП вооружений, которые были спроектированы в ГП «Житомирский бронетанковый завод». Следует отметить, что предприятие входит в состав ГК «Укроборонпром».
В ходе испытаний специалисты ГП «Житомирский бронетанковый завод», а также эксперты с других предприятий концерна и Министерства обороны Украины проанализировали точность, скорость и эффективность работы каждого боевого модуля.
Такие испытания позволяют выбрать лучший по всем параметрам боевой модуль для его использования на БМП. Тем не менее окончательное решение по выбору модели остается за оборонным.
Боевой модуль «Шквал» оснащен 30-мм пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также управляемым ракетным вооружением, которое предназначено для уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км. В это же время боевой модуль «стилет» оснащен пушкой ЗТМ-2, усиленным бронированием и аналогичным комплектом вооружения.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, оружие, ВСУ
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