- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Песков рассказал о замене Самойловой на Евровидении14:20
- У СБУ спростували інформацію росЗМІ щодо Самойлової14:10
- ООН: только 3% жителей оккупации воюют или работают в нелегальных копанках13:55
- Паспорта «ЛДНР»: в СБУ сделали важное заявление – видео13:45
- Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео13:30
- У нас есть конопля! Мэр Глухова открывает центр терапии марихуаной13:00
- У Рівному невідомі обстріляли приміщення патрульної поліції12:30
- Выход российских банков: какие неприятности ожидают украинцев12:15
- Это диверсия: Гройсман рассказал о новых экономических вызовах11:57
«Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото
В середине марта этого года еще один чиновник террористической организации «ЛНР»добровольно отказался от деятельности в пользу оккупантов
Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ об этом стало известно 20 марта.
С июля 2015 мужчина занимал должность инспектора ветеринарной медицины в ОРЛО и обеспечивал «продовольственную безопасность» псевдореспублики.
«В его обязанности, в частности, входил контроль за работой продовольственных предприятий и продукции животного происхождения на границе с Россией, предоставления различных разрешений в сфере ветеринарной медицины и торговли продуктами питания, платных услуг, налоги с которых шли в бюджет так называемой «ЛНР»», — отметили в СБУ.
Однако, формы и методы работы так называемого «руководства» ОРЛО оказались для него неприемлемыми. Дождавшись удобного случая, он выехал на подконтрольную Украины территорию и решил воспользоваться Программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».
Сейчас он дает показания о своей деятельности и активно сотрудничает со следствием.
Фото: СБУ.
Теги: Донбасс, СБУ, ЛНР
- В СБУ рассказали, как Плотницкий зачищает своих соратников
- СБУ задержала переселенца из Луганска, который организовал конвертцентр
- В рабочем кабинете Донецкого губернатора прошел обыск, – сайт "УКРОП"
- Силовики СБУ попались на взятке на блокпосту в зоне АТО
- Коммерсанты Днепропетровщины помогали ремонтировать технику донбасских террористов
- СБУ на Тернопольщине задержала боевика батальона "Восток" (ФОТО)
- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Песков рассказал о замене Самойловой на Евровидении14:20
- У СБУ спростували інформацію росЗМІ щодо Самойлової14:10
- ООН: только 3% жителей оккупации воюют или работают в нелегальных копанках13:55
- Паспорта «ЛДНР»: в СБУ сделали важное заявление – видео13:45
- Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео13:30
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса13:15
- У нас есть конопля! Мэр Глухова открывает центр терапии марихуаной13:00
- Google опубликовала новый алгоритм сжатия изображений12:45
- У Рівному невідомі обстріляли приміщення патрульної поліції12:30
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев