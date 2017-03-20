Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Европейская делегация в Крыму: названы имена всех прибывших

20.03.2017 10:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Европейская делегация в Крыму: названы имена всех прибывших

РИА Новости озвучили имена всех европейцев, которые приехали в аннексированный Крым в составе делегации 19 марта, информирует replyua.net

Как стало известно, Крым посетили Ярослав Голик, депутат парламента Чехии, Срджа Трифкович, профессор Баня-Лукского университета, Александр Шешель, член президиума «Сербской радикальной партии», Дубравко Боич и Милован Боич, депутаты от «Сербской радикальной партии». Более того, в состав делегации, которая пробудет в Крыму до 21 марта, должны войти несколько депутатов, в том числе из стран Прибалтики и из Великобритании. Также на полуострове ожидают прибытия нескольких политиков из Украины, Кыргызстана и Бразилии. Между тем, сайт «Миротворец» накануне сообщил о том, что Александр Шешель, который сейчас находится в Крыму, в 2003 году был фигурантом громкого дела. 

Международный трибунал ООН по бывшей Югославии выдвинул Шешелю обвинения в руководстве и финансировании добровольческих сербских формирований и разжигании межнациональной розни в начале 1990-х годов. Ранее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о визите европейских политиков в аннексированный Крым. 



Теги: Донбасс, Крым, делегация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх