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Это диверсия: Гройсман рассказал о новых экономических вызовах

20.03.2017 11:57
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Это диверсия: Гройсман рассказал о новых экономических вызовах

Правительство ищет пути восстановления экономического роста, который был поставлен под угрозу блокадой оккупированных территорий. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина", сообщает правительственный портал, передает Гордон.

"Надо искать, каким образом мы сможем восстановить экономический рост, потому что если мы теряем позиции по горно-металлургическому комплексу, мы понимаем, что наша экономика будет слабее, нам нужно будет пересматривать в том числе прогноз экономического роста, что является очень и очень большим вызовом для всех нас ", – подчеркнул премьер.

Глава правительства уверен, что блокада, которую "инициировали несколько сотен человек", идет в разрез с интересами государства и действует на руку России.

"У этой идеи, у этой диверсии против Украины абсолютно четкие имя и лицо. Они должны нести за это ответственность. Это моя принципиальная позиция", – отметил Гройсман.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: политика, экономика, Донбасс, Гройсман
 
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