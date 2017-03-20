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Это диверсия: Гройсман рассказал о новых экономических вызовах
Правительство ищет пути восстановления экономического роста, который был поставлен под угрозу блокадой оккупированных территорий. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина", сообщает правительственный портал, передает Гордон.
"Надо искать, каким образом мы сможем восстановить экономический рост, потому что если мы теряем позиции по горно-металлургическому комплексу, мы понимаем, что наша экономика будет слабее, нам нужно будет пересматривать в том числе прогноз экономического роста, что является очень и очень большим вызовом для всех нас ", – подчеркнул премьер.
Глава правительства уверен, что блокада, которую "инициировали несколько сотен человек", идет в разрез с интересами государства и действует на руку России.
"У этой идеи, у этой диверсии против Украины абсолютно четкие имя и лицо. Они должны нести за это ответственность. Это моя принципиальная позиция", – отметил Гройсман.
Источник: from-ua.com
Теги: политика, экономика, Донбасс, Гройсман
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