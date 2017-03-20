Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Керченский мост разваливается на части - видео

20.03.2017 10:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Керченский мост разваливается на части - видео

Керченский мост в Крыму в очередной раз оказался на грани полного разрушения

Как передает Politeka, в минувшие выходные мост настолько пострадал от шторма, что стал буквально разваливаться на части. Соответствующую видеозапись очевидцы выложили в сеть.

В частности, на видео видно, как волны прибили к берегу в районе «Змеинки» гофрированные трубы, которые используются на строительстве Керченского моста. Ранее их использовали в качестве конструкции для защиты от штормов.

Отметим, такие трубы предназначены специально для того, чтобы ослаблять ударную силу волн и, однако в этом случае, именно они оказались унесены штормовыми волнами.

В пресс-службе Керченского моста подтвердили, что мост был частично разрушен в ночь на 19 марта.



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, мост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх