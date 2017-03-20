Керченский мост разваливается на части - видео

20.03.2017 10:38

Керченский мост в Крыму в очередной раз оказался на грани полного разрушения

Как передает Politeka, в минувшие выходные мост настолько пострадал от шторма, что стал буквально разваливаться на части. Соответствующую видеозапись очевидцы выложили в сеть.

В частности, на видео видно, как волны прибили к берегу в районе «Змеинки» гофрированные трубы, которые используются на строительстве Керченского моста. Ранее их использовали в качестве конструкции для защиты от штормов.

Отметим, такие трубы предназначены специально для того, чтобы ослаблять ударную силу волн и, однако в этом случае, именно они оказались унесены штормовыми волнами.

В пресс-службе Керченского моста подтвердили, что мост был частично разрушен в ночь на 19 марта.