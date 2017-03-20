Киевляне «штурмуют» банки в рекордных очередях – фото

20.03.2017 17:15

Огромные очереди киевлян выстроились в связи с крайним сроком оплаты коммунальных услуг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на социальные сети.

В частности, возле некоторых отделений «Ощадбанка» в Деснянском районе Киева наблюдались огромные очереди, которые растянулись на десятки метров. По данным пользователей, люди часами готовы ждать, чтобы заплатить за коммунальные услуги, поскольку сегодня последний срок их оплаты.

Пользователей группы https://vk.com/troyeshchyna_array удивляет подобное поведение людей. «Через инет можно оплатить,зачем там стоять?!», — пишет Леньчио Батончио.

«Я вас умоляю, в очередях стоят либо пенсионеры, либо люди которым нечем заняться. Те кто работает явно не стоит в этой очереди. Поэтому пусть развлекаются», — ответила Катерина Лысенко.

«Ахметовский оброк за горячие батареи из Роттердама наперегонки платят, а возмущались, что дорого», — пишет Дмитрий Седлецкий.