Нардепы проталкивают закон об иностранных студентах

20.03.2017 19:47

Народные депутаты продвигают закон, который бы приоткрыл границы Украины для иностранных студентов

Как передает Politeka, подробности сообщает народный депутат от БПП Сергей Лещенко в Facebook.

В частности, он пишет, что речь идет о законе, который бы позволял легально находиться в Украине более 90 дней стажерам при посольствах.

В первую очередь, по его словам, это касается скандинавских стран. «Студенты этих стран чаще всего приезжают в Украину на практику и страдают от миграционных правил. Все одобрение от МИДа и миграционной получено, слово за парламентом», — добавил он.

Он также добавил, что в Украину приехали студенты факультета международных отношений университета в Осло, которые уже посетили Чернобыль и Верховную Раду.