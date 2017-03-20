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Паспорта «ЛДНР»: в СБУ сделали важное заявление – видео

20.03.2017 13:45
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Паспорта «ЛДНР»: в СБУ сделали важное заявление – видео

Служба безопасности Украины прокомментировала признание Россией «паспортов ЛДНР»

Как передает Politeka, об этом сказано в сюжете «112 Украина».

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что признание РФ этих «документов» применяется в «собственных информационных операциях».

Также он отметил, что никакой юридической силы эти «паспорта» не имеют.

«Какие-то заявления российской власти по поводу этих документов не могут иметь какую-либо силу, кроме того, что их используют в информационных операциях», — добавил он.

Кроме того, Тандит пообещал, что со стороны Украины будет ответная реакция такие действия российских властей.

«Мы каждый раз в таких ситуациях реагируем и будем действовать в рамках закона. Будет реакция и от МИД, и соответствующих органов, в том числе и СБУ, которая даст оценку таким действиям», — подытожил он.



Теги: Донбасс, СБУ, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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