Российские банки «сворачиваются»: чего ждать украинским вкладчикам

20.03.2017 07:15

В Украине банки с российским госкапиталом сконцентрировали 21 млрд гривен вкладчиков

Как пишет Politeka, об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире одного из украинских телеканалов.

В случае необходимости Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сможет компенсировать украинцам 8,5 млрд гривен из общей суммы депозитных средств.

В то же время, по ее словам, украинцам не стоит опасаться, что вклады не будут возвращены, поскольку общий кредитный портфель российских банков в Украине, против которых введены санкции, в два раза превышает обязательства перед клиентами.

Кроме того, как утверждает чиновница, финучреждения докапитализированы и имеют достаточно активов, в том числе и ликвидных. Также она подчеркнула, что из-за ограничительных мер российские банки не смогут вывести средства из Украины.

Напомним, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.

Ограничения касаются: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк».

Президент Украины Петр Порошенко утвердил эти санкции 16 марта.

Санкции будут действовать в течение года.