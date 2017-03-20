Россия приравняла владельцев паспортов «ЛДНР» к гражданам Украины

20.03.2017 09:40

Для владельцев паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» в России действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины

Как передает Politeka, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и МВД России.

Без вида на жительство в России выходцы из «ДНР» и «ЛНР» могут находиться не более 90 дней. Эту информацию, в частности, подтвердили два собеседника в Госдуме, представитель миграционного управления МВД, член президентского Совета по правам человека и «чиновник ЛНР».

Отмечается, что вопрос о миграционном режиме для владельцев паспортов «ДНР» и «ЛНР» обсуждался в середине марта на встрече членов думского комитета по делам СНГ и представителей правоохранительных органов.

«Мы с удивлением узнали, что жители «ДНР» и «ЛНР» должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали», — рассказал собеседник.

Замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов рассказал РБК, что Россия считает владельцев паспортов «ДНР» и «ЛНР» «все равно иностранцами, гражданами Украины».

«Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать», — сказал он.

Глава комиссии СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров добавил, что выходцы из «ДНР» и «ЛНР» воспринимаются российскими властями как украинские граждане. Однако, по словам «военнослужащего ДНР» Александра Жучковского, миграционную карту при прохождении границы обладатели паспортов «ДНР» и «ЛНР» на практике не заполняют.

Напомним, 18 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые живут в «ДНР» и «ЛНР». В указе говорилось, что они также смогут приезжать в Россию без оформления виз на основании удостоверяющих личность документов.