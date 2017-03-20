Стало известно, сколько стран претендуют на «место под солнцем» в Чернобыле

20.03.2017 22:25

Украиной были получены 52 заявки от разных компаний на установку объектов солнечной энергетики в зоне Чернобыльской атомной электростанции

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины, об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак.

Министр отметил, что заявки поступили от компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Украины, Беларуси.

По словам Семерака, активность компаний во время подачи заявок и их география местонахождения говорят о повышенном интересе международного рынка возобновляемой энергетики к возможностям инвестировать в развитие украинского рынка.

Также он добавил, что Украина снизила ренту земли в зоне отчуждения и упростила процедуру ее аренды.

Напомним, ранее стало известно в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС украинские власти хотят построить солнечную электростанцию. С ее помощью Киев собирается постепенно свести на нет зависимость от импорта российского газа.