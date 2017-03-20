- В Україні немає конфлікту на сході – Порошенко21:50
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму21:26
- У Львові через сміття можуть припинити працювати школи та дитсадки20:55
- Транш от МВФ: сколько должна выплатить Украина20:40
- Порошенко срочно вызвал глав фракций Рады «на ковер»20:27
- Нардепы проталкивают закон об иностранных студентах19:47
- Политолог назвал реальные цели блокады Донбасса19:32
- В Украине начали изымать авто с иностранными номерами19:15
- Еще один Сбербанк «спрятали» за бетонной стеной — фото19:00
- Перестрелка в киевском санатории: подробности ЧП18:47
Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
Белый дом выставил ультиматум Кремлю относительно сохранения санкций. Главное условие отмены ограничительных мер – возвращение аннексированного Крыма под юрисдикцию Киева. В Госдепе в очередной раз напомнили, что США не признают “референдум” 16 марта 2014 года.
Как передают российские СМИ, в Вашингтоне не отменят антироссийские санкции, пока полуостровом будут руководить ставленники Кремля. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер, передает “Диалог.UA”.
В Госдепе напомнили, что США не признают плебисцит от 2014 года. Тонер отметил, что последние три года правозащитные организации зафиксировали несколько случаев насильственных исчезновений, убийств, пыток и госпитализаций в психиатрические учреждения. По словам представителя Госдепа, Кремль на аннексированном полуострове ущемляет права крымских татар, украинцев, проукраинских активистов и независимых журналистов.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль и Белый дом не обсуждают вопрос принадлежности Крыма иной стране, кроме России.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Крым
- Мнение политика: Путин попал в ловушку, из которой каждый выход плохой
- Маша Распутина спела оду Путину (ВИДЕО)
- "Между полотенцем и трусами", - известная журналистка о "штабелях" с футболками с Путиным
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- "У плешивого обострение", - Мирослав Гай
- "Бойся, Путин. Время пошло", - Слава Рабинович
- Нацгвардейцы выловили террориста "днр" в Мариуполе21:15
- Политолог назвал реальные цели блокады Донбасса19:32
- Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО19:25
- Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери16:45
- Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків16:40
- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- В Україні немає конфлікту на сході – Порошенко21:50
- Кровавый теракт в Ираке: смертник подорвал 23 человека21:38
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму21:26
- Нацгвардейцы выловили террориста "днр" в Мариуполе21:15
- У Львові через сміття можуть припинити працювати школи та дитсадки20:55
- Транш от МВФ: сколько должна выплатить Украина20:40
- Порошенко срочно вызвал глав фракций Рады «на ковер»20:27
- Российское судно «потопило» траулер: спасатели ищут людей20:10
- Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»19:55
- Нардепы проталкивают закон об иностранных студентах19:47
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»