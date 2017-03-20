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У Львові через сміття можуть припинити працювати школи та дитсадки

20.03.2017 20:55
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У Львові через сміття можуть припинити працювати школи та дитсадки

Такі львівські заклади, як школи та дитячі садочки, можуть закрити через рекордну кількість відходів на сміттєвих майданчиках, повідомляє replyua.net з посиланням на «Новое время».

Таку інформацію оприлюднила керівниця департаменту гуманітарної політики міської ради Львова Галина Слічна. За її словами, в декількох районах міста сміттєві майданчики катастрофічно переповнені і в разі підвищення температури сміття почне розкладатись, що може мати жахливі наслідки для регіону. Саме тому цілком можливо, що навчальні заняття в закладах будуть припиненні на період, поки проблему невивезеного сміття не буде вирішено. Однак в департаменті зазначили, що самостійно винести розпорядження про припинення навчання, посадовці не можуть, так як це компетенція комісії, яка займається надзвичайними ситуаціями. Наразі відомо, що зі Львова не вивезли відходи зі 413 сміттєвих контейнерів. 

Нагадаємо, раніше очільник міста Андрій Садовий скаржився, що міській владі перешкоджають у вивезенні відходів. Також міський голова повідомив, що його може бути усунено найближчим часом з посади через наявну проблему зі сміттям. 

 

Источник: http://replyua.net



Теги: Донбасс, Львов, мусор
 
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