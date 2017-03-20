Украина может существенно увеличить затраты на оборону

20.03.2017 15:45

Российская военная агрессия является главной угрозой для развития Украины, в связи с чем может возникнуть необходимость повышения суммарных затрат на оборону до уровня более 5% ВВП. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.

"Российская военная агрессия, и не только с оккупированных территорий, является главной угрозой развития Украины… Сейчас непосредственно на оборону тратится 3,2% ВВП, а если взять суммарно все затраты на оборонный сектор - это около 5% ВВП. Возможно, эту цифру придется увеличить", - сказал президент.

Источник: from-ua.com