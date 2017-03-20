Украинцев предупредили о новом способе вымогательства

20.03.2017 16:25

Украинские госпредприятия и частные лица начали получать письма, отправленные хакерами, которые маскируются под сотрудников налоговой службы

Об сообщает информационный портал Znaj, ссылаясь на пресс-службу Киберполиции.

По информации, неизвестные под прикрытием фискалов присылают письма, в которых просят оплатить определенную сумму на их счет. При этом ведомство настаивает, что это лженалоговики и ничего общего с ведомством не имеют.

Кроме того, правоохранители отметили, что если пользователи все-таки вносят средства, то их автоматически перенаправляет на вредоносный сайт.

«Схема работает довольно просто: отправитель меняет адрес официального учреждения, а чиновники думают,что перечисляют деньги на оплату налогов», — констатируют в ведомстве.

Затем, как уточняет пресс-служба киберполиции, после посещения сайта загружается архив, хакеры получают доступ ко всем необходимым им файлам и с легкостью взламывают ваш компьютер.

«Чаще всего преступники присылают письмо с требованием погасить долг в размере от 300 до 500 долларов, а после взлома – просят выкуп, который может превышать 1000 долларов», — предупреждают правоохраниельные органы.

Кроме того, чтобы не попасть в ловушки хакеров, в полиции рекомендуют придерживаться следующих правил:

— всегда проверять адрес отправителя электронных сообщений (служебные заголовки письма);

— использовать PGP, что позволит защитить вашу переписку от просмотра посторонними лицами. Цифровая подпись также гарантирует, что сообщение действительно написано автором и не изменилось при передаче;

— никогда не открывать ссылки, содержащиеся в письме, если отправитель вам не известен;

— использовать теневое копирование файлов. Даже в случае, если ваши файлы будут зашифрованы, вы сможете их восстановить.

Источник: politeka.net