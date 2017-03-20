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Внезапное решение МВФ по Украине: Минфин пояснил, что случилось
Совет директоров Международного валютного фонда перенес рассмотрение вопроса о финансировании Украины на короткий срок с целью уточнить расчеты.
Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Министерства финансов Украины.
"Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и последствиям захвата украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях", - сказано в заявлении.
Также министр финансов Александр Данилюк отметил, что уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы.
"Соответствующие консультации уже начаты. Планируем завершить их в кратчайшие сроки", - подытожил Данилюк.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, Минфин
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