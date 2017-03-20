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Внезапное решение МВФ по Украине: Минфин пояснил, что случилось

20.03.2017 08:52
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Внезапное решение МВФ по Украине: Минфин пояснил, что случилось

Совет директоров Международного валютного фонда перенес рассмотрение вопроса о финансировании Украины на короткий срок с целью уточнить расчеты.

Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Министерства финансов Украины.

"Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и последствиям захвата украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях", - сказано в заявлении.

Также министр финансов Александр Данилюк отметил, что уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы.

"Соответствующие консультации уже начаты. Планируем завершить их в кратчайшие сроки", - подытожил Данилюк.

 

Источник: http://from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, МВФ, Минфин
 
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