Выход российских банков: какие неприятности ожидают украинцев

20.03.2017 12:15

В связи с уменьшением размеров банковского сектора, ухудшатся условия для размещения депозитов и кредитования

Об этом сообщил экономист Александр Охрименко, передает Politeka.

По словам Охрименко, глава НБУ Валерия Гонтарева понимает, что потеря 15% банковской системы негативно скажется на украинцах. Однако негативный эффект они почувствуют это примерно через полгода. При этом колебания курса гривны будет не главным негативным последствием.

» У нас нет «нормальных» депозитов, то есть вы хотите разместить депозиты, а хороших условий нет. То же самое с кредитованием. И риск того, что будет команда из Кремля, чтобы банки начинали прекращать деятельность. То есть им не выгоды депозиты брать и все пойдет по цепочке», — сказал Охрименко.

Источник: УНН



