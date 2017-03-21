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Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым
Такое мнение высказали известный российский журналист Евгений Киселев и бывший лидер "Правого сектора" (ПС), народный депутат Украины Дмитрий Ярош.
Киселев считает, что когда путинский режим рухнет, оккупированный Крым придется вернуть Украине. Об этом Киселев написал в своей колонке для "Эха Москвы".
Он отметил, что аннексия Крыма, которую российская пропаганда преподносила как начало возрождения великой России, рано или поздно будет восприниматься как отправной пункт в истории деградации путинского режима. По мнению Киселева, это процесс долгий, но неизбежный. "Рано или поздно путинского режима не станет", — считает он.
Журналист отмечает, что по какому сценарию это произойдет, непредсказуемо. Он допускает, что сценарий будет гораздо более жесткий и кровавый, чем тот, по которому произошло падение коммунистического режима в Советском Союзе.
"А Крым — его придется возвращать", — подчеркивает Киселев. Журналист считает, что это может быть очень тяжелым и болезненным процессом, но он неизбежен.
А вот Дмитрий Ярош считает, что оккупированный Россией Крым вернуть военным путем не получится. Об этом Ярош сказал в интервью журналу "Країна".
По мнению Яроша, Донбасс Украина может вернуть себе быстро, а с Крымом будет тяжелее. Он отметил, что для возвращения оккупированного полуострова нужно вести активную работу по развалу России, используя все факторы, которые дестабилизируют ее изнутри: мусульманский, северо-кавказский, китайский. В таком случае, считает бывший лидер "Правого сектора", Крым может вернуться бескровно. Он напоминает, как в 1991 году развалился Советский Союз, который "был существенно мощнее, чем эта мини-империйка во главе с кремлевским карликом Путиным".
Ярош считает, что вернуть аннексированный Россией полуостров военным путем не получится, потому что Украина может понести слишком большие потери. Политик отмечает, что весь Крым является военной базой, и рельеф местности на полуострове неблагоприятен для наступления армии. Поэтому, по словам Яроша, наступления на Крым скорее всего не будет.
Также Ярош заявил, что украинским будет не только Крым, но и Кубань. По его мнению, у Украины есть перспективы расширения и за счет Белгородской и Воронежской областей.
Фото: https://vseputi.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, разведение, возвращение
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