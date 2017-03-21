Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже

21.03.2017 09:37

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 21 марта.

Так, доллар подешевел на 2 коп. – до 26,89 грн.

Евровалюта подорожала на 2 коп. – до 28,91 грн.

Курс российского рубля незначительно вырос – до 0,469 грн.