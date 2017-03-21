- Россия чинит препятствия в расследовании катастрофы рейса МН17 над Донбассом18:42
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки18:26
- Мариупольским АТОшникам предлагают стать IT-специалистами17:34
- Торговая блокада Донбасса скажется на каждом украинце - НБУ пересмотрел темпы роста ВВП16:54
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы16:42
- В ночь на воскресенье, 26 марта, Украина переходит на летнее время12:11
- В очередях на КПВВ на Донбассе с начала года умерли семь человек10:44
- Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +1509:50
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже09:37
- Как связаны блокада Донбасса и курс украинской гривни - прогноз эксперта09:27
Нужно бороться против "еврейской власти" - Савченко снова шокировала общество своими высказываниями (ВИДЕО)
Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая уже несколько месяцев шокирует общество своими заявлениями, снова отличилась. Савченко считает, что необходимо проводить активные действия против "еврейской власти", которая сейчас руководит Украиной. Об этом нардеп заявила в эфире украинского телеканала, на котором она сейчас выступает в роли телеведущей, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
В студию телеканала во время прямого эфира обратилась женщина, которая представилась Людмилой Григорьевной из Кривого Рога. Она поинтересовалась у Савченко, когда же украинцы справятся с "еврейским игом". На что нардеп заявила, что согласна с автором звонка, так как это голос народа, а народ "говорит правду".
Слова Савченко вызвали бурю негодования в социальных сетях, ее многие обвинили в антисемитизме. Свое отношение к высказыванию нардепа выразил ее бывший адвокат Марк Фейгин. Он считает, что у его бывшей подзащитной никогда не было проявлений антисемитизма, и списал сказанное ею на человеческую глупость.
Фейгин, который ранее представлял интересы Савченко во время суда в России, посоветовал ей не выдвигать никаких заявлений, так как она вечно "попадает с ними невпопад, даже не желая того". Он предполагает, что Савченко просто зациклилась на том, что она борется против украинской власти.
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Петренко, комментируя заявление Савченко, сказал, что даже специалистам сложно понять, что творится у нее в голове. Ее слова трактовать очень сложно. Политик обратил внимание, что предыдущие громкие заявления Савченко так ни к чему и не привели.
Фото: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Савик Шустер, кровь, евреи, власть
- Волонтер: "В країні війна, а ми говоримо про Савченко" (ВІДЕО)
- "Военные говорили: вы еще не понимаете, с кем связались" - волонтер рассказал, какую характеристику дают бывшие сослуживцы нардепу Савченко
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Лукашенко о происходящем в Украине: "Это мой страшный сон" (ВИДЕО)
- В оккупированной Горловке отжатую гуманитарку Ахметова выдают за помощь из России19:04
- Россия чинит препятствия в расследовании катастрофы рейса МН17 над Донбассом18:42
- В зоне АТО 36 обстрелов: боевики вели огонь на всех направлениях, применяли и запрещенное вооружение18:32
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки18:26
- Под Мариуполем автобус попал в ДТП (ФОТО) 18:11
- Оккупированный Докучаевск: возможен ли танковый удар ВСУ и освобождение города18:05
- Адепт "русского мира" Захар Прилепин, воюющий за "ДНР", заявил, что торговец окорочками Захарченко смог бы выиграть президентские выборы в Украине17:53
- В ГФС озвучили сумму налогов от предприятий оккупированного Донбасса в бюджет Украины17:48
- Мариупольским АТОшникам предлагают стать IT-специалистами17:34
- В Мариуполе полицейские установят современную смарт-остановку (ФОТО)17:16
- В оккупированной Горловке отжатую гуманитарку Ахметова выдают за помощь из России19:04
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Россия чинит препятствия в расследовании катастрофы рейса МН17 над Донбассом18:42
- В зоне АТО 36 обстрелов: боевики вели огонь на всех направлениях, применяли и запрещенное вооружение18:32
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки18:26
- Под Мариуполем автобус попал в ДТП (ФОТО) 18:11
- Оккупированный Докучаевск: возможен ли танковый удар ВСУ и освобождение города18:05
- Адепт "русского мира" Захар Прилепин, воюющий за "ДНР", заявил, что торговец окорочками Захарченко смог бы выиграть президентские выборы в Украине17:53
- В ГФС озвучили сумму налогов от предприятий оккупированного Донбасса в бюджет Украины17:48
- Мариупольским АТОшникам предлагают стать IT-специалистами17:34
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России