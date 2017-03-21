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Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +15
21.03.2017 09:50
Сегодня, во вторник, прогнозируют местами дожди, днем температура максимально поднимется до +15. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
На западе местами дожди, дневная температура будет колебаться от +9 до +15, ночью - от +1 до +5. На севере без осадков, днем - до +11, ночью - до от -1 до +2. На востоке дожди, днем - от +6 до +11, ночью - от 0 до 2 градусов выше нуля. На юге без осадков, до +12.
Киевлян в этот день ждет ясная погода, от +9 до +11, ночью - от -1 до +1.
Фото: https://pogoda.unian.net/
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
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