Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка

21.03.2017 22:12

Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф, передает "Интерфакс-Украина".

Он также назвал запрет на проведение межбанковских операций между украинским дочерним банком "Сбербанка" и материнской структурой дискриминационным решением.

Напомним, 16 марта Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков с российским капиталом.