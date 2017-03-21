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Запуск украинских ракет прошел успешно - Турчинов
Сегодня, 21 марта, состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины, пишут украинские СМИ.
Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.
«Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели», — сказал секретарь СНБО.
Турчинов также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, «уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные Силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи».
Фото: www.depo.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, ракеты, испытания, запуск
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