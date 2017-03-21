Запуск украинских ракет прошел успешно - Турчинов

21.03.2017 21:06

Сегодня, 21 марта, состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины, пишут украинские СМИ.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

«Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели», — сказал секретарь СНБО.

Турчинов также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, «уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные Силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи».