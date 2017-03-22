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Болельщики ХК «Донбасс» покорили Килиманджаро в поддержку родного клуба

22.03.2017 21:45
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Болельщики ХК «Донбасс» покорили Килиманджаро в поддержку родного клуба

В преддверии заключительной части ХХV розыгрыша чемпионата Украины по хоккею, болельщики хоккейного клуба "Донбасс" совершили восхождение на самую высокую гору Африки – Килиманджаро. Высота вершины 5 895 метров над уровнем моря.

На покоренной вершине преданные фанаты развернули флаг любимого клуба.

Напомним, что первый матч финала Украинской хоккейной лиги состоится 26 марта. Трансляцию матча проведет телеканал Xsport.ua.



Теги: Украина, Донбасс, клуб, хоккей, болельщик, Килиманджаро
 
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