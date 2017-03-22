Болельщики ХК «Донбасс» покорили Килиманджаро в поддержку родного клуба

22.03.2017 21:45

В преддверии заключительной части ХХV розыгрыша чемпионата Украины по хоккею, болельщики хоккейного клуба "Донбасс" совершили восхождение на самую высокую гору Африки – Килиманджаро. Высота вершины 5 895 метров над уровнем моря.

На покоренной вершине преданные фанаты развернули флаг любимого клуба.

Напомним, что первый матч финала Украинской хоккейной лиги состоится 26 марта. Трансляцию матча проведет телеканал Xsport.ua.