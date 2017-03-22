Нафтогаз признал возможность банкротства

22.03.2017 15:42

Нафтогаз Украины может обанкротиться в случае проигрыша российскому Газпрому в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью изданию Новое время.Бизнес.

Он отметил, что государство не несет ответственности по обязательствам Нафтогаза.

"Нафтогаз просто будет банкротом. Наши активы при ликвидации Нафтогаза будут распродаваться, и кредиторы в пределах определенной очереди будут получать соответствующие деньги", - сказал Витренко.

По его словам, газотранспортная система Украины и специальные разрешения на добычу газа являются собственностью государства, поэтому эти активы в случае проигрыша в арбитраже не отойдут Газпрому. При этом он считает, что вероятность проигрыша Нафтогаза низкая.

Также Витренко сообщил, что на сегодняшний день финансовые требования Газпрома составляют около 50 млрд долларов, но могут возрасти до 80 млрд долларов, если учитывать весь срок контракта.

Источник korrespondent.net