Отключения света могут начаться в мае - Укрэнерго

22.03.2017 22:11

Это произойдет, если до мая не начнутся поставки угля в страну. Если до мая не будет поставок угля, то в Украине могут начаться веерные отключения света, заявил журналистам и.о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук в Киеве.

"Если на май не будет обеспечено начало поставок… может иметь место тот сценарий, о котором говорили в феврале (ограничение энергопотребления – прим. ред)", - сказал он.

По его словам, благодаря раннему приходу весны и мерам по экономии угля, предпринятыми энергетиками, срок стабильной работы энергосистемы на запасах антрацита, сформированных еще до прекращения его поставок, удалось существенно продлить.

Как сообщалось ранее, отключать свет смогут в семи областях. В этом месяце чрезвычайные меры в энергетике продлили.

Также отметим, что первые поставки угля из ЮАР в Украину ожидаются в мае.

Источник korrespondent.net