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Отключения света могут начаться в мае - Укрэнерго
Это произойдет, если до мая не начнутся поставки угля в страну. Если до мая не будет поставок угля, то в Украине могут начаться веерные отключения света, заявил журналистам и.о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук в Киеве.
"Если на май не будет обеспечено начало поставок… может иметь место тот сценарий, о котором говорили в феврале (ограничение энергопотребления – прим. ред)", - сказал он.
По его словам, благодаря раннему приходу весны и мерам по экономии угля, предпринятыми энергетиками, срок стабильной работы энергосистемы на запасах антрацита, сформированных еще до прекращения его поставок, удалось существенно продлить.
Как сообщалось ранее, отключать свет смогут в семи областях. В этом месяце чрезвычайные меры в энергетике продлили.
Также отметим, что первые поставки угля из ЮАР в Украину ожидаются в мае.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, энергетика, ЮАР, энергетический кризис, уголь
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