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Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка

22.03.2017 10:01
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Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка

В Москве полиция отпустила задержанных в РФ журналиста Романа Цимбалюка, оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова. Об этом сообщил Роман Цимбалюк, передает "УНИАН".

"После трех часов пребывания в отделении полиции по МГУ меня, оператора и Захара отпустили", - сказал он.

"В течение трех часов мы находились в этом отделении полиции. В это время с каждым по отдельности провели допрос. Сказали, что мы обязаны в такой ситуации дать объяснения, что я и сделал. Они хотели, чтоб это было в письменной форме, но согласно ст.51 Конституции РФ я это делать не обязан, и отказался... После этого какой-то уполномоченный провел со мной более плотный допрос в течение 10 минут. Я его записал, он у меня есть на диктофоне", - добавил Цимбалюк.

"Сейчас мы вышли из отделения полиции. Сели в машину", - заявил журналист.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Москва, полиция, допрос
 
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