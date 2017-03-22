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Россия признала катастрофу с аннексированным Крымом: стало известно о резонансном решении крымских "властей" по "бюджету" на 2017 год

22.03.2017 21:06
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Россия признала катастрофу с аннексированным Крымом: стало известно о резонансном решении крымских "властей" по "бюджету" на 2017 год

22 марта "власти" оккупированного Крыма утвердили поправки к "бюджету" на 2017 год. Согласно документу, и доходная и расходная часть "бюджета" уменьшены на значительную сумму - 1,55 млрд рублей. Так называемый "министр финансов" Крыма Ирина Кивико объяснила, что "на эту сумму подписано меньше поступлений по федеральной целевой программе", передает "Диалог. UA".
Ранее на одном из заседаний, Кивико уже шокировала тем, что на эту же сумму будут уменьшены расходы на развитие аннексированного Крыма и Севастополя вплоть до 2020 года.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, катастрофа
 
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