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Сбербанк заявил, что не уходит из Украины
Обсуждаемые в СМИ варианты решения проблемы принадлежат авторству самих журналистов, заявили в банке. Глава Сбербанка Герман Греф не называл вариантов выхода банка с украинского рынка, сообщила пресс-служба финансовой организации.
Ранее СМИ распространили заявление Грефа, что Сбербанк ищет варианты ухода с рынка Украины. "Мы не можем сказать, будет ли банк продан или произойдет ликвидация. Мы ищем любые варианты выхода из Украины", - цитировали его СМИ.
"Обсуждаемые в отдельных СМИ варианты решения проблемы в виде "ликвидации" или "продажи" принадлежат авторству самих СМИ и не являются официальной позицией Сбербанка, озвученной когда-либо его представителями", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом президент Сбербанка отметил, что отделения российского банка на Украине уже более 100 раз сталкивались с проявлением "варварства и вандализма" со стороны радикальных активистов.
"Банк работает с ограничениями, и, конечно, очень хотелось бы иметь поддержку со стороны официальных органов в части восстановления нормальных условий работы", - подчеркнул Греф.
Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко ввел санкции против банков из России, в том числе Сбербанка.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СМИ, вандализм, Сбербанк, санкции
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