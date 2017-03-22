Срочная идентификация пенсионеров: люди стоят в очереди по несколько дней

22.03.2017 09:25

Пенсионеры-переселенцы вынуждены по несколько дней стоять в очередях, чтобы пройти физическую идентификацию в Ощадбанке. Ощадбанк, который оказался банком-монополистом в выплатах пенсий и пособий переселенцам, разослал пенсионерам смс-сообщения с требованием пройти физическую идентификацию в отделениях банка, передает ИА «Вчасно».

В смс указывается, что люди должны лично явиться в банк до 3 апреля, в противном случае их банковская карта будет заблокирована, а выплаты приостановлены.

По информации благотворительного фонда «Право на защиту», Ощадбанк идентифицирует пенсионеров согласно постановлению Кабмина №637. Этот документ обязывает всем пенсионерам-переселенцам один раз в 3 месяца являться в отделения банка лично.

Однако активисты заявляют, что отделения банка-монополиста просто не приспособлены к одновременному приему такого количества клиентов. В банках выстроились гигантские очереди, в которых пожилые люди вынуждены стоять по несколько дней. При этом людям не сообщили, что они могут проходить идентификацию в любом отделении и поэтому в некоторых из них очереди растут день ото дня.

Так, волонтеры сообщают, что в центральном отделении Ощадбанка в Константиновке в очереди выстроилось более 200 человек. При этом люди самостоятельно составили список, а некоторым переселенцам пришлось отстоять в ней три дня.

В центральном отделении Ощадбанка в Покровске в очередь записалось более 300 человек, при этом люди занимают ее с ночи. Так, один из пенсионеров, пришедший к банку в 6 утра, оказался 187 в списке.

Активисты заявляют, что неоднократно поднимали проблему недостатка в регионах отделений Ощадбанка и его банкоматов. Особенно остро эта проблема стоит в городах, где проживает особенно много переселенцев. При этом правозащитники обращают внимание на то, что люди плохо информированы о положениях закона.

Источник from-ua.com