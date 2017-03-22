Тарифы на воду и тепло в Украине будут устанавливать по-новому

22.03.2017 18:00

Тарифы будут больше зависеть от местных властей. Местные органы власти в Украине получат расширенные полномочия по установлению тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение в рамках реформы децентрализации. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк.

Как информирует пресс-служба НКРЭКУ, соответствующие решения будут приняты уже в этом месяце. 74% теплоснабжающих организаций и 67% водоканалов смогут перейти под полный контроль органов местного самоуправления путем расширения их полномочий в части лицензирования: по производству тепловой энергии в объеме производства — до 170 тыс. Гкал, а по транспортировке и поставке тепловой энергии — до 145 тыс. Гкал.

Тарифы в указанных сферах, которые предложат города, будут утверждаться уже не регулятором, а непосредственно их мэрами.

Инициативу о передаче контроля над тарифами на места поддержал президент Украины Петр Порошенко и призвал как можно скорее принять это решение.

Напомним, вчера Верховная Рада уже разрешила местной власти устанавливать тарифы на альтернативную энергию.

Источник segodnya.ua