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Тарифы на воду и тепло в Украине будут устанавливать по-новому
Тарифы будут больше зависеть от местных властей. Местные органы власти в Украине получат расширенные полномочия по установлению тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение в рамках реформы децентрализации. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк.
Как информирует пресс-служба НКРЭКУ, соответствующие решения будут приняты уже в этом месяце. 74% теплоснабжающих организаций и 67% водоканалов смогут перейти под полный контроль органов местного самоуправления путем расширения их полномочий в части лицензирования: по производству тепловой энергии в объеме производства — до 170 тыс. Гкал, а по транспортировке и поставке тепловой энергии — до 145 тыс. Гкал.
Тарифы в указанных сферах, которые предложат города, будут утверждаться уже не регулятором, а непосредственно их мэрами.
Инициативу о передаче контроля над тарифами на места поддержал президент Украины Петр Порошенко и призвал как можно скорее принять это решение.
Напомним, вчера Верховная Рада уже разрешила местной власти устанавливать тарифы на альтернативную энергию.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, вода, отопление, мэрия, тарифы
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