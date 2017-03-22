Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве женщина выбросила мужа из окна восьмого этажа. ВИДЕО

22.03.2017 09:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве женщина выбросила мужа из окна восьмого этажа. ВИДЕО

21 марта, в Деснянском районе Киева произошла семейная трагедия.
По данным столичной полиции, женщина выбросила тяжело больного мужа из окна и сама хотела было покончить с собой, но не решилась.
Как рассказала киевлянка, она более трех лет ухаживала за супругом, который из-за болезни был прикован к постели, и больше не находила сил терпеть.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Киев, муж, женщина, окно
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх