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В Киеве женщина выбросила мужа из окна восьмого этажа. ВИДЕО
22.03.2017 09:43
21 марта, в Деснянском районе Киева произошла семейная трагедия.
По данным столичной полиции, женщина выбросила тяжело больного мужа из окна и сама хотела было покончить с собой, но не решилась.
Как рассказала киевлянка, она более трех лет ухаживала за супругом, который из-за болезни был прикован к постели, и больше не находила сил терпеть.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Киев, муж, женщина, окно
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