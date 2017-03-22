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В Украине пойманы российские шпионы

22.03.2017 14:02
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В Украине пойманы российские шпионы

Сотрудники Службы безопасности и бойцы "Альфа" задержали девять человек, причастных к сети спецслужб России в Украине. Об этом заявил глава аппарата руководителя СБУ Александр Ткачук, сообщает ONLINE.UA.

"Нами была проведена специальная операция по обезвреживанию резидентурной сети спецслужб РФ, которая действовала в восточных и южных регионах нашего государства.

По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ", — подчеркнул Ткачук.

"Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу — агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей", — добавил он.

Руководитель аппарата главы ведомства также отметил, что заданиями задержанных шпионов было организация и проведения диверсий и терактов против украинцев в южных областях страны.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, арест, СБУ, шпионаж
 
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