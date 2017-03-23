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Артеменко не унимается: нардеп выступил с новым «мирным планом»
Автор нашумевшего "мирного плана" нардеп Андрей Артеменко выступил с новыми предложениями по урегулированию украино-российского конфликта.
Напомним, за предложения временно передать Крым России на депутата в Украине завели дело по статье "госизмена". Позже Артеменко исключили из фракции Радикальной партии, пишет Корреспондент.
Как пишет депутат в своем Facebook 23 марта, вернуть Крым на условиях Киева сегодня не реалистично.
По мнению депутата, Киеву необходимо согласие с РФ на возвращение "формального суверенитета" над Крымом.
"Необходимые для этого параметры - переходная международная администрация, двойной суверенитет, передача максимальных полномочий на местный уровень, квоты в органах власти", - предлагает Артеменко.
При этом, как утверждает депутат, пока данный вариант не реализуем - ни Россия, ни новая администрация США не будут сотрудничать с нынешними властями Украины.
"За последние полгода я провел сотни встреч в Вашингтоне ... Могу абсолютно обосновано заявить : в США готовы быть ... партнером Украины в мирном урегулировании конфликта с РФ. Правда - не сегодняшней агрессивно-корумпированой, а новой Украины", - пишет Артеменко.
Также депутат, который оказался экс-владельцем канадского паспорта, предложил узаконить в стране двойное гражданство, которое также может стать одним из факторов урегулирования конфликта с РФ в Донбассе и Крыму.
Теги: Донбасс, мир, нардеп
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