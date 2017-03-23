Балаклея в огне: таксисты «сдирают» по 4 тыс. гривен с человека

23.03.2017 09:50

В Балаклее Харьковской области, где в этим минуты из-за взрывов на складах боеприпасовидет масштабная эвакуация населения, таксисты взвинтили цены буквально до небес

Как передает Politeka, цены достигают 4 тысяч гривен за место.

«Вывезем из города, 4 000 место (…) Заберем с любой точки, только едем до Змиева», — гласит одно из объявлений.

Позже цена за место снизилась до 2500 гривен.

Местные жители шокированы такой циничностью и советуют подобным бизнесменам не попадаться им на глаза.

Напомним, в ночь на четверг, 23 марта, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар и произошли взрывы. Началась экстренная эвакуация местных жителей.

Позже появилось видео с места происшествия. Согласно официальной информации, пожар с последующей детонацией возник в результате диверсии.