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ЧП в Балаклее: в Кабмине озвучили план действий
Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко озвучил схему ликвидации чрезвычайной ситуации в Балаклее Харьковской области
Как передает Politeka, подробности он сообщает у себя на странице в Facebook.
В частности, он пишет, что все необходимые работы по ликвидации ЧП на складах боеприпасов будут проходить в три этапа.
Сначала ликвидируют пожар, эвакуируют и помогут пострадавшим людям. После проведут разминирование склада и займутся ремонтом инфраструктуры.
«Сейчас готовятся поставки стекла, шифера, пиломатериалов из Днепропетровской области и других регионов», — добавил он.
Напомним, в ночь на четверг, 23 марта, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар и произошли взрывы. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что значительная часть боеприпасов с начала проведения АТО была рассредоточена на другие объекты хранения. Он также заверил, что ВСУ имеют достаточный запас боеприпасов и оружия для выполнения боевых задач.
Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как долго может продолжаться пожар на складах с боеприпасами. Согласно его прогнозу ЧП может затянуться на неделю.
Теги: Донбасс, Балаклея, чрезвычайное положение
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