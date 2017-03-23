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Что происходит в Балаклее: колонны «скорых» и пламя до небес
Город Балаклею Харьковской области из-за мощного пожара, бушующего на военных складах, уже покинули тысячи людей
Эвакуация продолжается, пишет Politeka. Как сообщили спасатели, эвакуация затрагивает более 15 тысяч человек. В районном доме культуры и школе открыты эвакуационные пункты. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.
«В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС задействовано 250 человек личного состава и 50 единиц техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчёты» — сообщили в ГСЧС.
Паники не наблюдается, однако выходить на улицу люди боятся.
В городе дежурят десятки бригад «скорой» помощи. О пострадавших информации пока нет.
По словам местных жителей, в приближенных к эпицентру ЧП районах города, заметны результаты взрывов. В частности, выбиты витрины в магазинах и окна в жилых домах.
«Мы проехали Волохов Яр. Дальше уже огонь, взрывы, рвутся реактивные снаряды», — прокомментировал Вячеслав Мавричев, корреспондент «Надзвычайных Новин».
Теги: Донбасс, Балаклея, взрыв, Харьковская область
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