Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы

23.03.2017 21:20

В России рассказали про дальнейшие планы закрытого сегодня участком российско-украинской границы

Москва обещает открыть участок российско-украинской границы, а именно российский пункт пропуска «Новые Юрковичи» напротив украинского пограничного пункта «Сеньковка» в Черниговской области, передает Politeka, со ссылкой на Интерфакс.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам такое обещание дали со стороны российской пограничной службы.

По словам Слободяна, причиной остановки работы этого пункта пропуска официально является проверка наличия взрывоопасных веществ на территории российского пункта пропуска.

Как писала Politeka, сегодня утром представитель Госпогранслужбы Украины заявил, что российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка».

По словам представителя Госпогранслужбы Украины, Россия не сообщила причины такого решения.