«Евровидение-2017»: СБУ проверит и армянскую участницу

23.03.2017 11:12

СБУ займется проверкой армянской участницы Евровидения-2017 Арцвик Арутюнян. В частности, хотят выяснить, посещала ли певица аннексированный Крым. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в эфире "112.ua", передают Украинские новости.

"Ну российские СМИ раз 5 сообщали, что мы позволили приезд Самойловой, поэтому обращать внимание на их высказывания я бы не спешила. Конечно, мы очень внимательно относимся ко всей информации, которая звучит в СМИ относительно возможного незаконного пересечения границы той или иной личности. Но все наши решения базируются исключительно на украинском законодательстве и после тщательной проверки. Мы обязательно посмотрим, проверим, если у нас будут документальные подтверждения, будем принимать решение", – отметила Гитлянская.

По ее словам, СБУ постарается проверить всех участников, которые собираются приехать в Киев на конкурс.

"Мы стараемся проверить всех, кто планирует к нам приехать для того, чтобы потом не было вопросов, но вы понимаете, к нам приезжают очень большое количество людей и, возможно, мы не сможем чисто физически всех проверить, но если есть какие-то сигналы, то конечно, мы эту информацию не оставляем без внимания", - подчеркнула Гитлянская.

Также она призвала "не вестись на очередные российские фейки, которые умышленно (подстрекают) ситуацию вокруг этого вопроса".