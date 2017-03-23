Из Львова начали вывозить мусор на полигоны в области

23.03.2017 19:28

В городе уже очистили 39 переполненных мусорных площадок, сообщили в ОГА

Из Львова начали вывозить мусор на полигоны твердых бытовых отходов, которые находятся в области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской областной государственной администрации.

Департамент ЖКХ Львовской ОГА провел переговоры с руководителями городов области и полигонов по размещению мусора из Львова. Городу уже передали несколько договоров с полигонами по возможности утилизации отходов.

"По состоянию на 13:00 23 марта во Львове очистили 39 переполненных мусорных площадок. По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, в городе остается 380 переполненных контейнеров. Наихудшая ситуация с вывозом мусора в Галицком районе", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 300 переполненных контейнеров в спальных районах города не вывозят уже две недели. Горы отходов лежат и на тротуарах, и на дорогах.

Трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога, привела к тому, что львовский мусор путешествует по всей Украине. Более того, город утопает в бытовых отходах, а весной львовянам предрекают угрозу кишечной инфекции и холеру.

Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения. Разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода продолжаются. Мэр Львова Андрей Садовый в июне заверил, что примерно через три года город будет иметь мусороперерабатывающий завод.

Источник: segodnya.ua